Il principe Harry si dà al turismo. E fa arrabbiare Venezia

Il principe Harry d’Inghilterra, duca di Sussex, ha lanciato in questi giorni Travalyst, un’associazione che vuole promuovere il turismo sostenibile in tutto il mondo. Il progetto è stato presentato ad Amsterdam e in tale sede Harry ha detto che bisogna fare qualcosa per le città che rischiano di essere «sommerse dalla folla» come quella olandese, ma anche Barcellona e Venezia. Il capoluogo del Veneto è stato anche usato come esempio negativo: sul sito di Travalyst infatti campeggia una foto del Molo di San Marco super affollato. L’idea non è piaciuta a Michela Cafarchia, presidente del Consorzio “Venezia e il suo Lido”. «Questa è l’home Page del nuovo Sito sul mondo turistico Sostenibile voluto dal Principe Henry d’Inghilterra – ha scritto su Facebook -, in collaborazione con le più grandi Ota da Booking. Com a Tripadvisor».

«E la foto usata per dire basta al turismo non qualificato e di massa, la riconosciamo tutti. Fa male sapere che la nostra meravigliosa città sia “usata” come esempio negativo. Ci sono piccoli e grandi progetti che in città si muovono proprio per combattere questa visione dissacrante della nostra Venezia, credo che a questo punto dobbiamo trovare il modo (e anche velocemente) di raccontare al mondo che Venezia e la sua Laguna sono anche altro. Il Silenzio in questo caso non paga, anzi». (t.d.b.)

