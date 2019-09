«Sono razzista e “salviniana”, non affitto a meridionali»: audio choc, poi le scuse

Condividi

Sta facendo molto discutere il caso della signora lombarda che avrebbe rifiutato di affittare un appartamento a una ragazza pugliese dichiarandosi «razzista, leghista, salviniana» ed affermando che per lei «neri, rom e meridionali sono tutti uguali». La ragazza in cerca di casa, Deborah Prencipe (in foto) ha diffuso sui social l’audio della discussione in cui la donna, proprietaria dell’appartamento ha esternato queste frasi discutibili.

Ieri, intercettata al telefono dalla trasmissione radiofonica “La zanzara” di Radio24 da Giuseppe Cruciani, la signora Patrizia ha dato la sua versione dei fatti, confermando che la voce nell’audio è la sua (alcuni infatti avevano parlato di “fake”, cioè di un caso montato ad hoc per gettare discredito su Salvini e sulla Lega) ma spiegando che prima di quella conversazione ce n’erano state molte altre. La donna ha dovuto vendere l’appartamento e quindi non poteva più affittarlo, si sarebbe scusata dello scarso preavviso e, alla fine di diverse discussioni, quelle parole sarebbero state la conseguenza della sua esasperazione.

«Ho anche parenti meridionali – ha detto – non so come mi sia uscita quella frase lì, non sono “salviniana”, non sono niente. Cosa devo fare, buttarmi nel Naviglio? Quando uno sbrocca dice di tutto». La signora ha anche detto di aver chiesto scusa alla ragazza, di averle proposto di ridarle la casa senza farle pagare la cauzione, ma che lei invece di rispondere ha fatto esplodere il caso. «Più che chiedere scusa cosa devo fare, mi devo uccidere? – ha aggiunto ancora la signora -. Mi sono resa conto subito che ho detto tante c…, ma cosa devo fare? Non riesco più a contattare la ragazza, cosa devo fare? Io non sono razzista assolutamente, sono disposta ad incontrare la ragazza» (t.d.b.)

(Ph. Facebook Deborah Prencipe)