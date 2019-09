Zucca in festa, mille possibilità in cucina

Condividi

La zucca è un ortaggio tipico di stagione ed è uno di quelli che offre più possibilità in cucina (come condimento di risotto e tortellini, fritta, in forno, in padella, come crema da crostini, etc.). In questi giorni a Ghizzole di Montegaldella nel Vicentino, si terrà la “festa della zucca” proprio per far conoscere e celebrare le innumerevoli preparazioni a disposizione. Dal 13 al 16 e poi dal 19 al 22 settembre sarà possibile degustare varie ricette, come per esempio il tortello alla zucca de. co. Il Comune e la pro loco di Montegaldella hanno organizzato anche una cena di beneficenza, dal costo di 40 euro, il cui ricavato sarà devoluto a “Team for Children” di Vicenza.

Ad accompagnare le serate anche tanta musica, dal country ai tributi a Mina e Zucchero.

(Ph. Tritabiscotti – Facebook)