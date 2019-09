Vascon, tutti in piazza “Co i piè descalsi”

Condividi

Il weekend soleggiato può essere una buona occasione per godersi i numerosi eventi nelle diverse province del Veneto. A Vascon (Treviso) per esempio, va in scena la 22esima edizione di “Co i piè descalsi”, festival internazionale delle arti performative e del teatro di strada.

L’ingresso è gratuito con offerta libera. In piazza musica, danza, comicità, spettacoli con attori, saltimbanchi, mangiafuoco, clown da tutto il mondo, per il divertimento di grandi e piccini. Presente un mercatino dell’artigiano e del biologico e gli ormai immancabili stand di street food.

(Ph. Facebook – Co i piè descalsi)