Viaggio nel tempo al parco Sigurtà

Il Parco giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio (Verona) è una grande attrattiva per famiglie e visitatori non solo per la bellezza naturalistica, ma anche per le numerose attività e i numerosi eventi collegati. Per esempio domenica 29 settembre ci sarà l’occasione di tornare indietro nel tempo.

Tra una tappa agli specchi d’acqua del Grande Tappeto Erboso e un selfie nel Labirinto, al Parco sembrerà che il tempo si sia fermato: eleganti carrozze trainate da favolosi cavalli percorreranno i viali del Giardino, mentre si terranno romantici pic- nic sull’erba in abiti d’epoca e gli antichi balli faranno scoprire ai visitatori di ogni età come si danzava una volta sulle note dell’ Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, costituita da 15 elementi e diretta dal maestro Nicola Ferraresi. E poi: attività ludiche del tempo, battesimo della sella e la possibilità di fare un tour sull’omnibus, carrozza per il trasporto pubblico risalente ai primi anni dell’Ottocento. Il tutto nella suggestiva cornice autunnale avvolta dai caldi colori degli aceri giapponesi, delle lagerstroemie e dei ginkgo biloba.

L’evento è organizzato in collaborazione con Gia Gruppo Italiano Attacchi e con VeneziaOttocento. I visitatori che in questa giornata entreranno al Parco completamente vestiti in abiti ottocenteschi avranno diritto all’entrata gratuita. A questo link è possibile iscriversi all’evento.

(Ph. Parco Giardino Sigurtà)