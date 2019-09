La festa dell’uva sui Colli Euganei

Condividi

Entra nel vivo domani la Festa dell’Uva a Vo’ Euganeo, dove ha sede la cantina dei Colli. Una tre giorni dedicata alle eccellenze della produzione vinicola dei Colli Euganei. Tre giorni da vivere nel cuore di Vo’ con eventi, spettacoli e tanto buon vino… tra rosso, fior d’ Arancio e Serprino.

Programma

Sabato 14 Settembre

19.00 Entra nel Villaggio DiVino e scopri i sapori della nostra terra negli stand gastronomici del territorio con degustazione dei migliori vini tra le casette dei produttori dei Colli Euganei

19.00 Apertura stand gastronomico in piazza Spolverato a cura della Pro Loco di Vo’

19.00 House of Wine – aperitivo in piazza Liberazione con Luis Gigo Dj from Radio StereoCittà

21.30 Spettacolo di teatro-cabaret con Marco e Pippo – L’unico duo che è un trio

Domenica 15 settembre

9.00 Seconda edizione della Pedalombra Vo’ per Mtb, tour enogastronomico in bicicletta (info e adesioni su *protected email* – 348.7441976)

10.00 Entra nel Villaggio DiVino e scopri i sapori della nostra terra negli stand gastronomici del territorio

10.00 – 12.00 Concorso “Mostra delle Uve” con l’esposizione delle migliori uve del raccolto 2019

10.00 – 12.00 INGRESSO LIBERO al MUVI il Museo del Vino dei Colli Euganei con visite guidate ogni mezz’ora

10.00 – 20.00 Mercatino dei produttori agricoli e delle eccellenze del territorio in Piazza Martiri

11.00 A ritmo di musica e tradizione con i Balli Popolari

12.00 – 23.00 Scopri i sapori della nostra terra negli stand gastronomici del territorio con degustazione dei migliori vini tra le casette dei produttori dei Colli Euganei

12.00 Apertura stand gastronomico in piazza Spolverato a cura della Pro Loco di Vo’

14.00 – 18.00 INGRESSO LIBERO al MUVI il Museo del Vino dei Colli Euganei con visite guidate ogni mezz’ora

15.00 Premiazione Concorso “Mostra delle Uve”

16.00 GRANDE PARATA DEI CARRI D’UVA E DELLE TRADIZIONI CONTADINE

18.30 Premiazione Sfilata Carri

19.00 Apertura stand gastronomico in piazza Spolverato a cura della Pro Loco di Vo’

19.30 Aperitivo a ritmo di Country – Rock’n roll con gli StiCash

21.30 SFILATA DEI CARRI D’UVA IN NOTTURNA

