L’oroscopo della settimana (16-22 settembre): Scorpione, scegli le priorità

♈ – ARIETE

MOSTRA MAGGIOR COMPRENSIONE

Le situazioni astrali della settimana mettono l’attenzione su una tua maggiore sensibilità e sulla forte intuizione lunare che ti servirà a capire come e perché il partner è un po’ in crisi… Probabilmente non si sente abbastanza compreso, sufficientemente supportato dal tuo modo di fare un tantino caporalesco. Mentre in effetti gli servirebbero modalità di approccio decisamente più soft e più amorevoli. Quindi: Ariete avvisato…

♉ – TORO

LUCIDA CAPACITÀ RAZIONALE

Molte le attività pratiche che saprai avviare, con il garbo gentile che ti caratterizza, ma con una determinazione che ti pone già a metà dell’opera. Urano appoggiato da Saturno ti consente una capacità razionale capillare, lucidissima e ben indirizzata verso i migliori risultati con il minor sforzo possibile. I passi avanti che stai compiendo nella tua carriera sono decisamente arditi e gratificanti. Forte legame erotico con chi ami con passione.

♊ – GEMELLI

ULTIMO QUARTO DI LUNA

Avverrà in settimana la fase lunare di Ultimo Quarto di Luna, domenica 22 e nel 28° Grado del tuo bel Segno. L’invito celeste è quello di eliminare certe situazioni obsolete: abbandonare certe idee per lasciar spazio a cose e condizioni nuove è la spinta celeste che le stelle intendono darti. Asseconda le indicazioni astrali e alleggerirai la tua vita di sensazioni, timori e ostacoli che non sono più d’attualità. L’amore è dolcemente amichevole.

♋ – CANCRO

EVITA CHI PORTA ZIZZANIA

Gli affetti, le relazioni affettive, lo scambio amoroso e dolce sono elementi che ora sia Mercurio e sia Venere, entrando in Bilancia, ti indicano come bisognosi della tua sollecita attenzione. Sono da difendere in ogni caso: c’è chi in casa, in famiglia, fra il nutrito gruppo di amici si sente sollevato dal tuo solido appoggio, soprattutto perché è dato con intelligente, calda ed amorosa presenza. Ma allontana qualche elemento che porta zizzania…

♌ – LEONE

INVESTI SUL SOCIALE

Secondo le stelle ora dovresti abbandonare qualche atteggiamento troppo egocentrico per aprirti di più ad un sociale più simpatico, scherzoso, affettivamente mutevole, vario e valido. Se in precedenza ti eri forse rinchiuso in una torre d’avorio sterile e senza eccessivo costrutto, adesso è tempo di cambiar registro e condurre una vita più aperta alle novità. Fra le quali potrebbe celarsi un incontro molto particolare e stimolante.

♍ – VERGINE

FORZA E INTENSITÀ

È vero che Marte, nel Segno, se la vede con Nettuno contrario e anche con Giove in quadratura, ma l’aspetto di trigono che unirà in settimana Marte al volitivo Plutone di stanza nel Capricorno è un elemento di grande forza e di ottima intensità. Marte vincerà gli ostacoli, esattamente come farai tu, e in molte battaglie potrai dire di aver vinto la tenzone a redini basse… Anche il Sole nel Segno è indice di una grande vivacità fisica e intellettuale.

♎ – BILANCIA

AMORE E AMICIZIA

La comparsa in contemporanea di Mercurio e di Venere nei Gradi Zodiacali che ti riguardano potrebbe anche sottintendere che amore e amicizia viaggiano per te, adesso, sulla stessa lunghezza d’onda. Ma l’aspetto che poi lo stesso Mercurio andrà a formare con Saturno potrebbe portarti a fare delle discriminazioni nel tuo entourage, a favorire gli uni per sfavorire gli altri. Cosa che per un Segno equanime e giusto come il tuo è inammissibile…

♏ – SCORPIONE

SCEGLI LE PRIORITÀ

Avere, ottenere, poter contare sul tutto e subito in questa fase non pare possibile! Scegli dunque le priorità nelle quali apporre il meglio della tua cura e della tua attenzione, mentre il resto lascialo un po’ alla volontà degli Dei… Attieniti alle buone decisioni prese, evita di cambiare programma ogni due per tre e osserva con scrupolo le indicazioni di chi ti ha indirizzato con avveduta saggezza. Cura l’alimentazione e la qualità dei cibi.

♐ – SAGITTARIO

CON L’AIUTO DELLA LUNA…

Con Giove che non è ben consigliato né da Nettuno in Pesci, né da Marte nella Vergine, la tua popolarità personale in questa fase non pare in espansione. In effetti non cresce come vorresti ed è quindi buona regola sforzarsi di capire in che modo, dove, quando e perché il tuo comportamento e le tue azioni non si sono rivelate all’altezza delle aspettative. La Luna all’inizio della settimana ti proporrà un’intuizione adatta a darti delle precise risposte.

♑ – CAPRICORNO

PROGRAMMI REALIZZABILI

Saturno, nel tuo Segno da qualche tempo, adesso terminerà la fase di retrogradazione per riprendere il moto diretto. Nel suo scorrere più facile e costruttivo saprà darti quindi quella saggia compostezza e quella solidità di intenti, e di modi, che il trigono con Marte nella Vergine non farà che rinforzare. E in genere i Segni di Terra in questo momento sono i più volonterosi e intensi, quelli capaci di avviare dei programmi realizzabili.

♒ – ACQUARIO

IL SEGRETO DI PULCINELLA

Cambiare nome sociale, sede, location e punti di riferimento per la propria attività è una politica che le stelle suggeriscono di posporre e rimandare. Anche la clientela è da seguire con maggiore attenzione alle sue vere necessità, cercando di fornir loro di quello che in questo momento sentono la mancanza. Adattarsi alle situazioni di mercato con elastica adattabilità sarà il segreto di Pulcinella per una riuscita soddisfacente.

♓ – PESCI

MOSTRATI DUTTILE

La caparbietà e la voglia di non cambiare la linea d’azione fissata potrebbero costarti cari! Il tuo Segno è giustamente famoso perché capta gli indizi celesti prima ancora che si manifestino e quindi la tua attuale rigidità davanti a decisioni inevitabili è decisamente fuori luogo! Se le stelle ti hanno creato duttile, plastico e coinvolgibile dagli eventi è chiaro che atteggiamenti diversi non ti sono congeniali e non fanno per te! Desisti…

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)