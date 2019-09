Condividi

Un incendio ha distrutto una stalla a Paese, nel Trevigiano: due bovini sono morti nell’incendio.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Falzadei alle 2 e 40 di questa notte, in un capannone agricolo e di una stalla contenente delle rotoballe a 60 bovini. La maggior parte degli animali sono stati messi in salvo tranne due, che sono morti nel rogo. Nessuna persona è rimasta ferita; i pompieri hanno dovuto lavorare fino all’alba per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.