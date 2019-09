Pontida 2019: folla in delirio per Salvini

Condividi

Si preannuncia come una giornata che resterà nella storia della Lega questa Pontida 2019, il tradizionale appuntamento in provincia di Bergamo. Sono attese decine di migliaia di persone, Salvini ha annunciato che saranno 100 mila.

L’anteprima

Finito il raduno degli amministratori a Milano, tutti i leader veneti del Carroccio hanno raggiunto il campo e si sono goduti l’accoglienza festosa dei tanti militanti che erano già sul posto, in particolare i giovani del partito, che ieri avevano la loro giornata. Hanno fatto scalpore le dichiarazioni del veronese Vito Comencini “Questo presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa schifo – ha dichiarato dal palco – Mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34% degli italiani. Certo – ha concluso – anche Pertini è andata a baciare la bara di Tito, quello che ha fatto le foibe”. In un’intervista al Corriere della Sera, Salvini ha parlato di “toni sbagliati”. IL VIDEO

Gli aggiornamenti

Come chiesto dal Capitano, sui social scorrono le foto dei militanti che, da tutta Italia, stanno raggiungendo il Bergamasco. La manifestazione inizia alle 11.

Ore 11.20: Tra i primi a parlare dal palco, Ugone, il portavoce di Noi che credevamo nella BPVi: “Sono qui per ringraziare la Lega che si è battuta per difendere i truffati dalle banche. Per me resta il Ministro Salvini che ci è sempre stato vicino. Grazie a lui abbiamo avuto finalmente norma per tutelarci”.

Ore 11: Matteo Salvini ha salutato le decine di migliaia di persone presenti. Attimi di tensione per lo scontro verbale tra alcuni militanti e Gad Lerner

