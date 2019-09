Tir prende fuoco in A22: code e disagi

Condividi

Un camion che trasportava abbigliamento, ha preso fuoco mentre transitava in A22, tra i caselli di Ala Avio e Affi, in direzione Modena. L’incidente è avvenuto all’alba di oggi e il tratto autostradale era stato chiuso al traffico per permettere di rimuovere la carcassa del tir e bonificare l’area. Attualmente si registrano disagi e code di 6 chilometri tra Trento Sud e Rovereto Sud carreggiata sud. Per un altro incidente che ha coinvolto mezzi pesanti si registrano 8 chilometri di coda tra Affi e Ala/Avio carreggiata Nord.