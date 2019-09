Arsenale di armi illegali in camera da letto: arrestato

Condividi

Linkedin email

Gli uomini della questura e della polizia provinciale di Belluno hanno arrestato E.P., 63enne residente a Rocca Pietore per detenzione illegale di armi da sparo nel corso di un’operazione antibracconaggio. In casa dell’uomo hanno trovato due carabine calibro 22, un revolver con matricola illeggibile, una daga di 57 centimetri, due silenziatori per fucili da caccia e 502 munizioni calibro 22.

Tutte le armi erano conservate nella camera da letto dell’uomo ed erano detenute illegalmente. I poliziotti hanno provveduto a sequestrare tutto il materiale trovato. Al momento sono in corso indagini per risalire alla provenienza delle armi e per accertare quale potesse essere il loro utilizzo.