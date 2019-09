Calcio, Serie C: tra le venete sorride solo l’LR Vicenza

Condividi

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta il bilancio delle squadre venete in Serie C. LR Vicenza infatti, a dire il vero non senza fatica, ha battuto 2 a 0 il Rimini nel giorno dei festeggiamenti per il centenario di Romeo Menti grazie alle reti di Pontisso al ’78esimo e Saraniti al ’96esimo e si porta così al terzo posto nella classifica del girone B dietro a Reggiana e Padova.

Quest’ultimo ha pareggiato in casa contro il Carpi, che ha 8 punti come il Vicenza. Tonfo della Virtus Verona che ha perso per 2 a 1 sul campo del Feralpi Salò. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – LR Vicenza)