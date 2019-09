Alpina di 30 anni si toglie la vita in caserma

Condividi

Tragedia alla caserma Salsa di Belluno dove T.R., un’alpina di 30 anni di origini veronesi, si è tolta la vita ieri impiccandosi nel suo alloggio. A trovare la soldatessa sono stati i colleghi. Era in servizio da 4 anni come fuciliere a Orcenigo in Friuli.

Il motivo del gesto estremo della donna sarebbe da ricercare in un periodo buio della sua vita che potrebbe essersi aggravato quando è rimasta sola in caserma. La notizia della sua morte ha lasciato sconvolti i colleghi che l’avevano conosciuta.

Di seguito sono riportati i numeri telefonici dei servizi ai quali è possibile rivolgersi per aiuto e supporto psicologico.

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.768