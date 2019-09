Pubblica fake news su chemioterapia: assessore veneziano nella bufera

Condividi

Francesca Zaccariotto, assessore ai Lavori pubblici di Venezia, è finita al centro delle polemiche per un post pubblicato su Facebook dove mette in dubbio la chemioterapia. La Zaccariotto ha condiviso un articolo dal titolo “La chemioterapia non funziona, arriva la conferma dell’Oms” e ha commentato con un «…vero o…». In molti hanno replicato con sdegno al post dell’assessore accusandola di superficialità e di aver rilanciato notizie senza validità scientifica.

All’indomani, la Zaccariotto si è giustificata dicendosi dispiaciuta per i fraintendimenti: «La “condivisione” non è stata asettica o favorevole ma preceduta da una domanda che aveva semplicemente il fine di aprire un dibattito su delle “informazioni” che circolano in rete, in particolari in temi di così grande sensibilità». Poi nei commenti ha concluso: «Volevo solo aprire indirettamente una discussione sulle notizie “fake” che se lasciate correre si sedimentano e purtroppo alle volte convincono. Perché una falsità ripetuta mille, centomila volte, senza essere mai messa in discussione, diventa una verità».

(ph: Facebook Francesca Zaccariotto)