Verona-Milan, parcheggio selvaggio dei tifosi: 93 multe e 9 auto rimosse

Dopo la polemica dei presunti cori razzisti durante la partita Hellas Verona – Milan, arriva quella dei parcheggi selvaggi. La Polizia locale, infatti, ha gestito la viabilità in zona stadio e, visto il gran afflusso di tifosi, sia dalla città che dalla Lombardia, gli agenti hanno provveduto a chiudere alcune strade.

Molti tifosi, incuranti del provvedimento, hanno lasciato l’auto sui marciapiedi, davanti a passi carrai e, in alcuni casi, in mezzo alla carreggiata. Nel corso della serata, gli agenti hanno elevato 93 sanzioni per divieto di sosta, mentre sono state 9 le rimozioni e 40, complessivamente, i punti patente decurtati a chi ha lasciato l’auto nei posti riservati a disabili o sugli stalli dei bus.