Frontale sulla Feltrina: due feriti

Questa mattina verso le 10:15 si è verificato un incidente stradale nel tra Treviso e Feltre in località Carpen nel Comune di Quero (Belluno). Due persone sono rimaste ferite, ma non in maniera grave. Si tratta di un uomo di 79 anni, alla guida di una LandRover Freelander che procedeva in direzione Treviso Feltre, che per motivi ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con una Fiat Doblò guidata da un uomo residente a Baselga di Pinè (Tn) che percorreva la strada in senso opposto.