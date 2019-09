Lercio: «Veneto chiede cambio fuso orario per anticipare aperitivo alle 6 di mattina»

Condividi

Il noto sito satirico Lercio, in uno dei suoi divertenti articoli pubblicati oggi, ha preso di mira il Veneto e la risaputa passione dei suoi abitanti per l’happy hour. «Il Veneto chiede il cambio del fuso orario per anticipare l’aperitivo alle 6 di mattina», è il titolo.

Nei commenti molti gli utenti veneti entusiasti. «Sono perfettamente d’accordo. E da buona Veneta Doc innalzo odi e bicchiere», scrive qualcuno. «Se andate in giro per Venezia alle 8, vedrete già baldi giovinotti di 70 anni, che si allenano da più di un’ora con l'”ombra” (il bicchiere) di vino in mano», spiega qualcun altro. E c’è anche chi la butta in politica: «In nome dell’autonomia, il Presidente della Regione Veneto blocca lo scorrere del tempo all’ora dell’aperitivo». Un altro commento simpatico: «In veneto é l’ora dell’aperitivo solo dalle 0 alle 23».