Temporali e venti forti: arriva l’autunno

Condividi

Linkedin email

Da martedì e fino a mercoledì pressione in temporaneo cedimento per l’avvicinamento da Nord di un’area ciclonica, con associata aria fredda, che determinerà un aumento della nuvolosità e fasi di precipitazioni con rovesci e temporali, specie mercoledì quando si assisterà anche ad un marcato calo termico. Da giovedì pressione in nuovo aumento con valori termici che si manterranno stazionari o in ulteriore diminuzione. Ecco le previsioni Arpav per i prossimi giorni.

Martedì 17 settembre. Al mattino in prevalenza sereno salvo maggiore nuvolosità sui settori più orientali e nubi basse in qualche fondovalle prealpino in successivo dissolvimento. Nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti specie sulle zone montane, pedemontane e centro-settentrionali della pianura. Precipitazioni generalmente assenti fino al mattino; in seguito probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e pedemontane, bassa (5-25%) verso sera sulla pianura settentrionale, generalmente assenti altrove. Temperature senza notevoli variazioni con valori che permangono sopra la media del periodo in modo anche marcato nei valori massimi.

Mercoledì 18 settembre. Tempo instabile con cielo generalmente nuvoloso già dal mattino con presenza di qualche schiarita. Sulle Dolomiti inizialmente poco nuvoloso in seguito maggiore nuvolosità. Probabilità medio-alta di (50-75%) di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale; sui settori dolomitici minore probabilità di fenomeni. Temperature in diminuzione, anche marcata nei valori massimi in pianura.

Giovedì 19 settembre. Condizioni di tempo in miglioramento con residua nuvolosità irregolare al mattino e possibile iniziale presenza di locali nubi basse nei fondovalle prealpini in successivo dissolvimento; in seguito cielo sereno o poco nuvoloso. Venti in pianura dai quadranti orientali moderati, a tratti tesi sulla costa. Temperature minime in ulteriore contenuta diminuzione, massime senza notevoli variazioni.

Venerdì 20 settembre. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo possibile presenza di locali nubi basse in qualche fondovalle prealpino al primo mattino. Al mattino in pianura venti orientali moderati, a tratti tesi sulla costa, in successiva attenuazione nell’entroterra. Temperature in generale diminuzione.