Incidente mortale nella notte in provincia di Rovigo, in via Ponte dei Forti a San Pio X. Moreno Brancalion, classe 1985, all’1 e 45 circa è uscito di strada con la propria auto, finendo in un piccolo canale. Sul posto la squadra volanti e poi la polizia stradale. Il 34enne, molto conosciuto per la sua attività di fotografo, è deceduto in ospedale dopo circa un’ora dall’incidente, nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi.

(Ph. Facebook – Moreno Brancalion)