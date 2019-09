“Striscia”, aggredito Moreno Morello: un operatore in ospedale

Condividi

Ennesimo caso di aggressione a un inviato del noto tg satirico “Striscia la notizia“. Questa volta è toccato al padovano Moreno Morello, che era a Benevento dall’artista Roberto Riccio, che in una villa esponeva la sua mostra “Woman protect your heart”. Gli inviati di “Striscia” volevano chiedergli della sua onlus, che a quanto pare tale non è, e del titolo, anche quello a quanto pare falso, di architetto.

L’uomo è andato su tutte le furie e ha colpito con un calcio ai testicoli un uomo della troupe impedendo poi a Morello di andarsene, chiudendolo in una stanza. «Con un calcio nelle palle ha mandato in ospedale uno dei nostri mentre io venivo tenuto bloccato all’interno dei locali della sua mostra -, racconta Moreno Morello. Il nostro collaboratore ha rimediato (per ora) otto giorni di prognosi».

(Immagine di repertorio ph Canale 5)