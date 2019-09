«Sì a Nuova Pediatria a Padova. Ma senza distruggere il centro storico»

Condividi

Continua la battaglia dell’Ordine degli architetti di Padova e di varie associazioni contro la costruzione del nuovo reparto di Pediatria, un progetto che, come hanno già sostenuto in passato, metterebbe a loro dire in pericolo le mura Cinquecentesche e il Bastione Cornaro. «Nuova Pediatria va costruita al meglio e al più presto. Ma non con una enorme torre fuori scala all’interno del centro storico, a pochi metri dal bastione Cornaro del Sanmicheli e a 450 dal Santo» spiegano architetti e associazioni in una nota.

A tal proposito domani si svolgerà una giornata di dibattito «volto ad allargare la presa di coscienza cittadina, a partire dagli oltre 5000 soci delle 15 associazioni partecipanti, nelle quali competenze e forme d’impegno diverse si uniscono su questo tema scottante in un’unica linea sociale, culturale e urbanistica. Sarà infatti rivolto un ennesimo forte e partecipato appello – prosegue la nota – agli amministratori per convincerli che si è ancora in tempo per far valere le prescrizioni di Piano Regolatore e richiedere alla Soprintendenza un vincolo con effetto immediato, impiegando tutti gli strumenti di cui Comune e Soprintendenza uniti dispongono, in modo da correggere il progetto in itinere». In apertura del convegno ci sarà anche il saluto del vicesindaco Arturo Lorenzoni (Coalizione Civica).

Tra gli interventi in programma anche quello del magistrato e giurista Paolo Maddalena, dal titolo “La Costituzione e le cause della distruzione del Patrimonio Storico Artistico”. In alternativa architetti e associazioni mettono sul piatto due proposte: spostare Pediatria a Padova Est, dove sorgerà anche il nuovo polo ospedaliero. Oppure costruire «un edificio di 4-5 piani nell’area degli attuali parcheggi-silos-obitorio, con compito di contenitore anche temporaneo a rotazione per la prevista ristrutturazione graduale del Giustinianeo». L’obiettivo dichiarato è «riportare a nuova vita e nel modo più ecologico e veramente sostenibile, uno dei centri storici più trascurati ma anche più belli del mondo, giustamente candidato a un secondo riconoscimento Unesco». (t.d.b.)