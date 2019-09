Padova, cassonetti dei rifiuti lanciati in acqua

Condividi

Questa mattina intervento dei vigili del fuoco in riviera Businello sotto il ponte di via Belluti a Padova per il recupero di due cassonetti dei rifiuti finiti in acqua. Non si esclude l’atto vandalico. Un operatore SAF (Speleo Alpino Fluviale) è stato calato in acqua ed ha agganciato i due contenitori che sono stati issati in superficie dai pompieri.