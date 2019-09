Tubi si staccano da cavalcavia e cadono su binari: treni bloccati

Condividi

Questa mattina poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fornace Morandi a Padova sotto il ponte autostradale per l’assistenza agli operai ferroviari durante la rimozione di alcuni tubi di polietilene caduti dal cavalcavia sulla linea aerea ferroviaria.

I tubi si sono probabilmente staccati da un supporto dei sottoservizi del ponte, finendo sulla linea ferrata. I tecnici ferroviari hanno provveduto al bloccare la circolazione ferroviaria e a disalimentare la linea elettrica. Presenti sul posto anche i tecnici dell’autostrada, la polizia stradale e locale. Le operazioni di assistenza dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.