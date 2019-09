Incendio nei boschi colpiti dal Vaia

Condividi

Poco prima delle 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti nei boschi prossimi a passo Croce d’Aune nel comune di Pedavena per l’incendio di un carrello pescante per esbosco con teleferica. La squadra dei pompieri accorsi da Feltre e Belluno con due mezzi fuoristrada e hanno spento il macchinario, utilizzato per i lavori boschivi che si stanno effettuando in zona a seguito della tempesta Vaia. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.