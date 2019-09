Che tempo fa

Condividi

Lunedì 16. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno e alcuni addensamenti soprattutto in montagna a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni. Sulle zone montane qualche locale piovasco o breve rovescio nel pomeriggio, con probabilità in aumento fino a temporaneamente medio-bassa (25-50%) in quota e bassa (5-25%) nelle valli; per il resto, fenomeni generalmente assenti.

Temperature. Per le minime prevarrà una diminuzione, al più contenuta, salvo valori localmente stazionari o in lieve aumento; le massime subiranno un lieve calo in quota e saranno stazionarie o in leggero aumento altrove.

Venti. In quota, da deboli a moderati nord-occidentali; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, con locali brezze nonchè alcune fasi di locale moderato rinforzo dai quadranti meridionali nella seconda parte della giornata in pianura, specie sulle zone costiere.

Mare. Da quasi calmo a poco mosso.

(Fonte Arpa Veneto; Ph Lessinia Gps)