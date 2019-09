Condividi

Un sasso di medie dimensioni si è staccato in tarda mattinata a Sedico (Belluno) lungo la regionale 203 Agordina finendo in strada, in località Stanga. Sul posto i carabinieri di Santa Giustina e il personale di Veneto Strade. Il sasso è stato rimosso in breve tempo. Non è stato necessario chiudere la strada.

(Ph. Wikiwand)