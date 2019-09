A 16 anni va a prendere amici con auto dei genitori: fermato

Condividi

Linkedin email

E’ stato sorpreso alla guida dell’auto dei genitori nella sera tra venerdì e sabato a Treviso. E cosa ci sarebbe di strano? Il fatto è che il giovane che era alla guida aveva appena 16 anni e quindi non in possesso della patente necessaria per guidare. Il ragazzo stava andando a prendere la fidanzata e alcuni amici quando gli agenti della polizia stradale, impegnati nei controlli di routine del weekend, l’hanno fermato. Quando il 16enne alla guida ha confessato la sua età, i poliziotti erano increduli. Hanno quindi contattato i genitori ignari ai quali è stata inflitta una multa pesante e una serie di altre contravvenzioni.