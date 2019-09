Autoarticolato contro recinzione del ponte: volo di 7 metri

Condividi

Spaventoso incidente questa notte intorno alle 3 in viale delle Nazioni a Verona. Un autoarticolato era appena uscito dal casello di Verona Sud quando, per cause ancora in via di accertamento, ha sfondato la recinzione del ponte e, dopo un volo di 7 metri, è finito nella via sottostante.

Fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno. L’unico ferito è l’autista, un 43enne dello Sri Lanka che è stato sottoposto anche ad accertamenti psicofisici. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, gli ausiliari dell’autostrada Brescia-Padova e ma municipale.