Cori razzisti in Verona-Milan: società nega, social insorgono

Si è chiuso tra le polemiche il match di Serie A di ieri sera tra Hellas Verona e Milan, che ha visto i veronesi sconfitti di misura per 1-0. Sui social però l’attenzione è stata focalizzata su presunti cori razzisti contro il centrocampista rossonero Franck Kessiè, ma anche insulti al portiere, sempre del Milan Gianluigi “Gigio” Donnarumma in quanto meridionale. Molte società di calcio, dalla Carrarese al Pescara, hanno condannato i “buu” razzisti, ma la società Hellas Verona sul suo profilo Twitter ha minimizzato.

«I “buuu” a Kessie? Gli insulti a Donnarumma?- ha scritto la società -. Forse qualcuno è rimasto frastornato dai decibel del tifo gialloblù. Cosa abbiamo sentito noi? Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi, e poi tanti applausi, ai nostri ”gladiatori”, a fine gara. Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi». La posizione ufficiale dell’Hellas però non ha fatto altro che alimentare ancora di più le polemiche su Twitter. In molti infatti accusano la società di negare o insabbiare gravi episodi di razzismo. (t.d.b.)

Il #Verona sul suo account ufficiale invece di dissociarsi dai ‘buuu’ razzisti a #Kessie dà del deficiente a chi li ha sentiti e criticati e chiede rispetto per i suoi tifosi. Nel classico stile ‘non siamo mica noi ad essere razzisti, è lui che è nero’. — La Sofy (@LadyMouse79) September 16, 2019