Altra coppia di anziani si perde in montagna

Dopo il caso della coppia di anziani che si è persa al rientro da Malga Mariech verso il Rifugio Posa Puner nelle Prealpi Trevigiane, altro caso analogo oggi in zona Campolongo ad Asiago. Alle 13.10 la centrale del 118 ha allertato il soccorso alpino per marito e moglie di Induno Olona (Va) di 75 e 74 anni che, partiti per un giro nei pressi della malga, si erano allontanati perdendo l’orientamento e non erano più in grado di rientrare.

Assieme ai Carabinieri forestali di Roana, i soccorritori hanno formato una squadra e si sono fatti spiegare al telefono gli spostamenti dalla coppia, non potendo geolocalizzarli in quanto privi di uno smartphone. Partiti dal loro stesso punto, una volta nelle vicinanze hanno iniziato a chiamarli, finché i coniugi non hanno risposto. I soccorritori li hanno quindi individuati e raggiunti. Dopo averli tranquillizzati – la signora si era molto preoccupata – li hanno accompagnati fino a Malga Fratte, dov’era stata fatta arrivare una jeep e da dove sono stati riaccompagnati alla loro auto a Campolongo.