Dai funghi ai marroni, dal radicchio alla zucca: le delizie venete in autunno

L’autunno si avvicina e, insieme a boschi coloratissimi e temperature più fredde, porta con sé i deliziosi prodotti tipici della stagione. Dalla frutta alla verdura, vediamo le tipicità venete dell’autunno.

Radicchio

Citato già da Plinio il Vecchio come “lattuga veneta”, il più famoso di tutti è il radicchio rosso di Treviso IGP che si divide in precoce e tardivo. Poi esiste anche il radicchio variegato di Castelfranco IGP (che quasi certamente deriva da un incrocio tra quello rosso di Treviso con la scarola), il radicchio rosso di Chioggia (il primo a conquistare la denominazione IGP) e il radicchio di Verona IGP (conosciuto anche come l’oro rosso della Bassa).

Zucca

Dal Veneto arrivano ottime zucche, in particolare dal Polesine, dove si coltiva una meravigliosa Delica, molto apprezzata per la dolcezza della polpa giallo arancione che si presenta molto compatta. Si distingue per la buccia sottile di colore verde intenso con striature più chiare. Poi c’è la Violina, chiamata così per la forma allungata che richiama appunto un violino. Si caratterizza per la polpa compatta, molto dolce e di colore giallo intenso, che la rende particolarmente adatta per i tortelli, e per la buccia spessa e rugosa tendente al nocciola chiaro. Poi c’è la zucca marina di Chioggia, la “suca baruca”, dal gusto particolare, esaltato dalla qualità dei terreni litoranee, ricchi di salsedine.

Funghi

Dai pioppini ai porcini, dai finferli agli ovoli, sono numerose le varietà di funghi che crescono spontanei nei boschi veneti. Si possono trovare praticamente ovunque in regione. Altre varità sono il fungo di S. Giorgio, il Prugnolo, la Trombetta da morto, la Mazza di tamburo, la Spugnola, le Morette, il Verdone.

Mele

La sua diffusione nel territorio veronese ha origini antiche, addirittura in epoca romana. Oggi la mela di Verona è una delle più apprezzate, è suddivisa per gruppi Golden delicius, Red delicius, Gala, Morgenduf, Granny smith, Fuji e Braeburn e si caratterizza per la sua croccantezza, la bassa acidità e l’aroma.

Fagiolo Borlotto Nano di Levada

La sua produzione è diffusa nei comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba, Possagno, Cornuda e Crocetta del Montello. Ottimo per la preparazione di zuppe e minestre, è il protagonista di piatti tipici come Pasta e fagioli, fagioli in salsa e fagioli in umido con guanciale.

Marroni

I marroni in Veneto sono un’eccellenza che ha conquistato il marchio IGP nel 2006. In Monfenera la fascia dei castagneti si estende da un’altitudine che va da ca. 200 m. a ca. 600 m. La zona può essere divisa in due: una bassa denominata “rive” che va da un’altitudine di 250 a 400 m, e una più alta denominata “bosco grande” che arriva fino ai 550 m. La coltivazione del castagno è localizzata nella fascia sud. Sono generalmente consumati arrostiti ma sono ottimi anche lessati e trovano largo impiego in pasticceria. Inoltre è da segnalare la particolare ricetta dei “Mondoi”, cioè i marroni in brodo che un tempo sostituivano la tradizionale minestra. Un’altra varietà molto conosciuta è il marrone di Combai: l’area di produzione coincide con i territori di 11 comuni della provincia di Treviso settentrionale, distribuiti lungo l’area pedemontana che va dal Piave al confine con il Friuli: Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Le particolarità di questo frutto sono strettamente influenzate dall’ambiente geografico, con un’orografia e un suolo tali da favorire una castanicoltura di qualità.