Ciclisti investiti, tre incidenti in mezz’ora nel Veronese

Pomeriggio nero a Verona per incidenti che hanno visto coinvolti ciclisti. Il primo è avvenuto a Villafranca di Verona, in viale Postumia. Un mezzo pesante avrebbe travolto un ciclista rimasto ferito in maniera grave e trasportato all’ospedale di Villafranca in elicottero. La dinamica è ancora da verificare.

Il secondo in corso Porta Nuova in centro a Verona dove una donna è stata colpita da un’auto mentre si trovava al semaforo di via Cesare Battisti. E’ stata trasportata all’ospedale di Borgo Trento in ambulanza.

Il terzo è avvenuto a Costermano, in Salita degli Olivi. Non si hanno ancora notizie sulla dinamica del sinistro e sulle condizioni di salute del ferito.