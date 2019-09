Si schianta contro un camion: morta mamma vicentina

Condividi

Aggiornamento ore 17: la vittima dello scontro è Maddalena Sartori, 52 anni, residente a Camisano Vicentino, mamma di due bambini. La donna stava rientrando dal lavoro quando, alla guida della sua Seat, si è scontrata frontalmente col cassone di un autocarro che viaggiava nella direzione opposta da Grantortino verso Torri di Quartesolo.

Alle ore 12 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Grantortino di Gazzo, Padova, in via Andrea Doria lungo la SP 26 per uno scontro tra un’auto e un camion dei traslochi: deceduta una donna 52 enne.

I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi. Il personale del Suem arrivati con un’ambulanza e l’elisoccorso, hanno a lungo provato a rianimare la donna di Camisano, purtroppo il medico ha dovuto dichiararne il decesso.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.