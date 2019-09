Esce per una camminata e scompare: ritrovato

Condividi

Linkedin email

Aggiornamento ore 13:30: Mauro Casera, questo il nome dell’uomo scomparso, è stato ritrovato tranquillo ed in salute al Bivacco Feltre

Ricerca in corso in Val Canzoi. Ieri sera poco prima di mezzanotte il Soccorso alpino di Feltre è stato allertato per il mancato rientro di un uomo di 68 anni da una camminata. Nella notte le squadre hanno pelustrato le strade e i principali sentieri della vallata, con l’unità cinofila della Stazione.

A breve l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore trasporterà in quota i soccorritori e sono attesi i cani molecolari del Cnsas. Presenti anche il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino, posto nei pressi del Lago della Stua, e i Vigili del fuoco.