Oli usati ed economia circolare, Conou a RemTech Expo 2019

Roma, 17 set. (AdnKronos) – Il Conou, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, è presente quest’anno a RemTech Expo 2019, appuntamento di punta del settore delle bonifiche dei siti contaminati, la protezione e la riqualificazione del territorio che si svolgerà presso la Fiera di Ferrara, dal 18 al 20 settembre.

La manifestazione individua e sviluppa ogni anno percorsi mirati, per una comprensione sempre più approfondita dei possibili scenari nonché degli impatti che il risanamento e le bonifiche sono in grado di generare a livello ambientale, sociale ed economico.

Il programma della manifestazione, oltre a presentare incontri e iniziative sull’evoluzione normativa, sui controlli ambientali, la sostenibilità e l’economia circolare, prevede l’organizzazione degli Stati Generali delle Bonifiche, la Conferenza Nazionale dell’Industria sull’Ambiente e sulle Bonifiche e numerosi approfondimenti tecnici e i dibattiti a livello nazionale e internazionale.

Il Conou farà parte del Tavolo Tecnico permanente n.3 della manifestazione, incentrato sui temi dell’Economia Circolare e i Rifiuti.

Mercoledì 18 Riccardo Piunti, vicepresidente del Consorzio, interverrà inoltre alla sessione mattutina degli Stati Generali dell’industria innovativa e sostenibile dedicata a Normativa, innovazione, economia circolare, accettabilità, finanziamenti, incentivi e reindustrializzazione.

Il 19 settembre, alle 15, presso la sala A del quartiere fieristico ferrarese, il Consorzio organizzerà una nuova tappa del road show CircOILeconomy, iniziativa in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro – imprese di Bologna, Ferrara e Modena, finalizzata alla sensibilizzazione delle industrie sulle corrette modalità di gestione degli oli minerali usati. Una campagna per dare impulso al miglioramento della qualità dell’olio usato, evitando miscelazioni e curando lo stoccaggio, al fine di continuare a garantirne la rigenerabilità nell’ottica dell’economia circolare.