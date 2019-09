Padova, la bellezza segreta del roseto in autunno

Condividi

La bellezza del Roseto comunale di Padova non “sfiorisce” mai. La mitezza di questa fine estate rende infatti possibile la rifioritura autunnale di alcuni gruppi di rose, come gli Ibridi di Tea e le rose Cinesi, tra cui la Rosa chinensis mutabilis con i suoi colori che variano dal rosa-arancio al rosa-rosso. I fiori, poi, in questa stagione dalle temperature più fresche, durano più a lungo sulla pianta ed hanno sfumature di colore più intense. Anche le foglie, infine, grazie alla stagione autunnale assumono variazioni bellissime, facendo risaltare le bacche o cinorrodi e creando un delicato paesaggio cromatico dai toni caldi.

Per permettere ai cittadini di scoprire tutte queste meraviglie nascoste, il Settore Verde, Parchi e Agricoltura urbana organizza due visite guidate al Roseto Santa Giustina in collaborazione con l’Associazione Giardino Segreto, previste per i giorni 22 e 29 settembre. Le visite sono gratuite. Iniziano alle ore 10.15 ed hanno una durata di circa 1 ora e 15 minuti. Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonando all’Associazione Giardino Segreto al numero 3474954777 tutti i giorni dalle 14:00 alle 17:00, eccetto i festivi. I posti sono limitati a 25-30 partecipanti per ogni visita.

Informazioni: *protected email* – tel. 049 8204145 – www.padovanet.it/informazione/settore-verde-parchi-e-agricoltura-urbana

(ph: padovanet.it)