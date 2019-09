Reddito di cittadinanza, in Veneto accolte 30 mila domande

Condividi

Reddito di cittadinanza. Businarolo (M5S), circa 30 mila domande accolte in Veneto

Sono 29.440 le domande per il Reddito di Cittadinanza accolte in Veneto da quando è stata introdotta la misura fino al 4 di settembre. La prima provincia figura essere quella di Vicenza, con 6.213, seguita da Padova, 5.990, Venezia (5.617) , Treviso (4.355) e Verona (4.342). Infine Belluno e Rovigo, che rispettivamente ne hanno visto accogliere 803 e 2.120. A rendere noti i dati, l’Osservatorio dell’Inps.

«Sono cifre di assoluto rispetto per una regione come il Veneto – è il commento di Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle – dove, nonostante il benessere diffuso, esistono delle sacche di povertà da combattere. Faccio notare che, accanto ai circa trentamila veneti che hanno beneficiato del Reddito, ci sono state ben 21.959 domande respinte o cancellate. I dati ci parlano quindi di un numero consistente di persone che è stato escluso e che tuttavia rappresenta una parte debole della nostra società. Per questo il sostegno al reddito e il rafforzamento dello Stato sociale sono una prospettiva irrinunciabile per le politiche del governo».

