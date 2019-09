Ape car in fiamme in Rivera Berica

Condividi

Poco prima delle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Riviera Berica a Barbarano Vicentino per l’incendio di un’Ape car. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza e Lonigo hanno spento il piccolo motocarro andato completamente distrutto. Il conducente si è accorto che qualcosa non andava ha fatto in tempo a scendere e constatato il fumo è riuscito a scaricare degli attrezzi di giardinaggio, salvando il carico tra cui un taglia erba. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.