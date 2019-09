Schianto sulla Romea, ferito camionista: tragedia sfiorata

Condividi

Questa mattina alle 8 e 15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SS 309 Romea in località Malcontenta tra Mira e Venezia per il ribaltamento in una rotatoria di un camion cisterna trasportante scarti di lavorazione del vino: ferito l’autista.

I pompieri accorsi da Mestre e Mira hanno messo in sicurezza il mezzo entrato in collisione di striscio con altri veicoli, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale del SUEM 118 per essere portato in ospedale con un codice di media gravità. Sono ora in corso le operazioni di travaso su un’altra autocisterna fatta arrivare sul posto.