Sondaggio: Salvini cresce ancora, giù i partiti di governo

Lega al 34 per cento di consenso, il Pd al 21,5, il M5S al 20,2, Fratelli d’Italia al 7, Forza Italia, al 5,9, +Europa al 2,4, i Verdi al 2,3, La Sinistra al 2,2 e Cambiamo di Giovanni Toti al 2.

Sono gli ultimi dati diffusi dal TgLa7 di Enrico Mentana, secondo le rilevazioni settimanali di Swg.

La situazione

Passata la tempesta della crisi, i partiti non modificano il proprio consenso di molto: una settimana fa, Swg, aveva stimato la Lega al 33,4 per cento, il Pd al 22,1, il M5S al 21, Fratelli d’Italia al 7,2, Forza Italia al 5,2, +Europa al 2,6, La Sinistra di Leu e altre forze minori al 2,3 e Cambiamo di Toti al 2,3. Quindi si evidenzia sì una crescita del cosiddetto polo sovranista, al 41% ma la coalzione di governo resta in lieve vantaggio, al 43,7. Sul Partito Democratico, inoltre, si attende l’effetto della scissione di Renzi (dato tra il 3,5 e il 7%, a seconda delle rilevazioni)

Questi i dati:

Lega: 34 per cento

Pd: 21,5 per cento

M5S: 20,2 per cento

Fratelli d’Italia: 7,0 per cento

Forza Italia: 5,9 per cento

+Europa: 2,4 per cento

Verdi: 2,3 per cento

La Sinistra: 2,2 per cento

Cambiamo, 2,0 per cento