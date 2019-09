Turisti nudi fanno il bagno in piazza San Marco: «Fa troppo caldo»

Condividi

“Pescati” dai carabinieri mentre facevano il bagno in un rio alle spalle di piazza San Marco a Venezia. E non è tutto. I due turisti erano completamente nudi e se la ridevano come se nulla fosse. I militari sono stati attirati dalle urla di alcuni passanti che increduli hanno assistito alla scena.

I due sarebbero turisti provenienti dalla Repubblica Ceca, tifosi dello Slave Praga, di passaggio a Venezia per assistere alla partita della loro squadra contro l’Inter a Milano. Una volta fermati si sarebbero giustificati dicendo: «Fa troppo caldo». Gli sarà venuto freddo dopo aver visto la mega multa che gli è stata inflitta: circa 3 mila euro a testa per atti contrari alla pubblica decenza.