Comencini: «Mi scuso con Mattarella solo se si è sentito offeso»

«Questo presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa schifo». Sono state queste le parole pronunciate da Vito Comencini, deputato e consigliere veronese della Lega, dal palco di Pontida che hanno scatenato la polemica. Oltre alle critiche sono piovute richieste di scuse che, almeno al momento, non arriveranno. Comencini infatti, sentito da Enrico Santi, ha risposto sull’Arena che «Se il presidente dirà di essersi sentito offeso o se qualcuno dimostrerà che l’ho insultato, sono disposto a chiedere scusa».

L’unica autocritica che il leghista si concede è sui toni che ha usato: «Sono stati sbagliati ma ritengo legittimo poter esercitare il mio diritto di critica. Non era mia intenzione insultare Mattarella – assicura . Non mi piace come si è comportato e non mi piace questo presidente della Repubblica ma non volevo essere offensivo. Poi tutto è discutibile e interpretabile, è difficile valutare cosa sia un’offesa».