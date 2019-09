Bimbo di 2 anni precipita dal balcone

Condividi

Una tragedia sfiorata quella di ieri mattina a Zero Branco, in provincia di Treviso. Un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa facendo un volo di 4 metri che fortunatamente è stato attutito dall’erba del giardino sottostante. E’ stata la mamma ad accorgersi di quanto accaduto dopo aver sentito il piccolo piangere disperato. Il bambino è stato immediatamente trasportato all’ospedale dov’è tuttora ricoverato nel reparto di Pediatria. Non è in pericolo di vita.