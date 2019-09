Scomparso da due giorni, ritrovato 43enne vicentino

Condividi

Aggiornamento ore 17:45: Alfonso Gatto è tornato a casa e sta bene. Il 43enne non dava sue notizie da lunedì.

Si è allontanato da casa da lunedì 16 settembre Alfonso Gatto, 43enne di Montecchio Maggiore. I familiari hanno lanciato un appello sui social perchè dopo una chiamata alla madre ieri, martedì mattina, dell’uomo non ci sono più notizie. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri e la prefettura ha attivato le ricerche fuori regione. Potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario ma per i familiari cresce la preoccupazione. Alfonso Gatto si è allontanato con l’auto, un Caddy Van vetrato rosso. La famiglia chiede aiuto sui social a chi potrebbe averlo visto o incrociato in questi due giorni. Per chi avesse notizie contattare i carabinieri o la polizia locale.