Caro carburanti, dove fare il pieno più economico in Veneto

Condividi

Linkedin email

L’attacco all’Arabia Saudita di sabato scorso, che ha scatenato un’onda anomala sui mercati petroliferi, si riversa oggi sui prezzi dei carburanti alla pompa. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Tamoil, mentre Ip-Italiana Petroli ha deciso un aumento di tre cent al litro. Con una ricerca sull’app “Prezzi Benzina” abbiamo individuato per voi i distributori più convenienti in Veneto. Vediamoli insieme.

Belluno

Per quanto riguarda la benzina vi segnaliamo Repsol a Belluno (1,499 al litro), Europam ad Agordo (1,527 al litro), Esso a Santa Giustina (1,529 al litro) e Beyfin a Perarolo di Cadore (1,549 al litro).

Per quanto riguarda diesel vi segnaliamo Beyfin a Sedico (1,406 al litro), Esso sempre a Sedico (1,419 al litro), Ip Matic a Belluno (1,429 al litro) e Esso a Santa Giustina (1,429 al litro).

Padova

Per quanto riguarda la benzina vi segnaliamo Tamoil a Casale di Scodosia (1,498 al litro), Tamoil a Vo’ Euganeo (1,518 al litro) e Q8 a Padova (1,519 al litro).

Per quanto riguarda diesel vi segnaliamo Tamoil a Casale di Scodosia (1,338 al litro), Q8 a Galzignano (1,419 al litro) e Tamoil a Trebaseleghe (1,419 al litro).

Rovigo

Per quanto riguarda la benzina vi segnaliamo EwaCafè a Bagnolo di Po e Stentia (1,465 al litro) e a Papozze (1,479 al litro).

Per quanto riguarda diesel vi segnaliamo EwaCafè a Bagnolo di Po e Stentia (1,359 al litro) e Papozze (1,369 al litro).

Treviso

Sia per quanto riguarda la benzina e il diesel vi segnaliamo Sia Fuel a Casale sul Sile (1,489 al litro e 1,399 al litro), Beyfin a Treviso (1,498 al litro e 1,409 al litro) e Tamoi a Quinto di Treviso (1,498 al litro e 1,409 al litro)

Verona

Per quanto riguarda la benzina vi segnaliamo Al Risparmio a Verona (1,450 al litro), Tecno Petrol a Sona (1,488 al litro), Eni Selfy a Verona (1,499 al litro), Repsol a Verona (1,499 al litro), Ip a Ronco all’Adige (1,499 al litro) e Beyfin a Isola Rizza (1,499 al litro).

Per quanto riguarda diesel vi segnaliamo Tecno Petrol a Sona (1,380 al litro), Ip a Ronco all’Adige (1,389 al litro), Ip Matic a Verona (1,399 al litro) e Sia Fuel a Grezzana (1,405 al litro).

Venezia

Per quanto riguarda la benzina vi segnaliamo Sia Fuel a Venezia (1,499 al litro), Europam a Jesolo (1,507 al litro), Esso a Eraclea (1,509 al litro) e Beyfin a Mestre (1,519 al litro).

Per quanto riguarda diesel vi segnaliamo Sia Fuel a Venezia (1,399 al litro), Eni Selfy a Cavarzere (1,399 al litro), Europam a Jesolo (1,407 al litro) e Enercoop a Chioggia (1,409 al litro).

Vicenza

Per quanto riguarda la benzina vi segnaliamo Tamoil a Isola Vicentina (1,498 al litro), Eni a Vicenza (1,499 al litro) e Esso a Vicenza (1,499 al litro).

Per quanto riguarda diesel vi segnaliamo Ewa Cafè a Molvena (1,359 al litro), Beyfin a Bolzano Vicentino (1,394 al litro) e Tamoil a Isola Vicentina (1,408 al litro).