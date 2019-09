Paura per auto gpl in fiamme

Condividi

Alle 16:15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Delle Contarine a Piazzola sul Brenta per l’incendio di un’auto alimentata a benzina GPL. I pompieri arrivati da distaccamento di Cittadella, hanno spento il rogo, che ha completamente distrutto la vettura. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.