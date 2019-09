“Beer & Circus”: le migliori birre artigianali a Borgo Berga

Condividi

Linkedin email

Si terrà domenica 29 Settembre si terrà un grande appuntamento per gli appassionati di birre artigianali. Si tratta di un nuovo evento organizzato da Borgo Berga. Sarà un’occasione per scoprire il fascino di Borgo Berga in un’atmosfera unica: una selezione dei migliori birrifici vicentini proporrà degustazione e vendita dei propri prodotti e le attrazioni del circo di una volta creeranno un ambiente di altri tempi per far divertire grandi e bambini. Questo evento è solo una tappa della stagione di eventi che Borgo Berga ha inaugurato quest’anno e che ha portato arte, design, produzioni locali, musica e iniziative a Vicenza. Un impegno concreto verso tutti i vicentini per migliorare le occasioni di incontro e crescita in città e far conoscere da vicino le potenzialità e il fascino di questa importante opera di riqualificazione urbanistica e architettonica che è Borgo Berga. In occasione degli eventi è anche possibile visitare gli spazi residenziali e commerciali in vendita. L’evento è domenica 29 Settembre dalle 14.00 alle 22:00 in Piazza Pontelandolfo a Borgo Berga.