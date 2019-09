Compra la droga e la nasconde nel reggiseno

Condividi

Compra la droga per sè e il fidanzato e la nasconde nel reggiseno. Due giovani vicentini, lei 24enne di Albettone, lui 28enne di Isola Vicentina, sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza per consumo di sostanze stupefacenti. La coppia ieri mattina, martedì, verso le 11.30, è stata notata grazie alla videosorveglianza cittadina mentre avvicinava uno straniero nell’area verde verso piazzale Bologna in Campo Marzo e riceveva un piccolo pacchetto, che la ragazza nascondeva immediatamente nel reggiseno. La pattuglia antidegrado della polizia locale intervenuta sul posto ha fermato i due giovani trovati in possesso di due involucri contenenti eroina per poco oltre un grammo. La droga è stata sequestrata.