Ciclista investita da auto: morta mamma di due figli

Una donna di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale accaduto ieri sera, martedì, verso le 20 a Lendinara, Rovigo. La vittima Cristina Squaiella era in sella alla sua bicicletta quando, mentre percorreva via San Lazzaro nei pressi del cavalcavia, è stata travolta da una Mercedes. L’impatto è stato particolarmente violento, la donna è stata sbalzata sul cofano dell’auto. Immediati i soccorsi ma le condizioni della 56enne sono apparse subito gravissime. Sul posto i carabinieri di Lendinara e il Suem. Posti sotto sequestro la bici e la berlina che ha colpito la donna. Cristina Squaiella lascia due figli e l’ex marito.