Cucina veneta, cos’è la “bondola”

La “bondola” (in alcune varianti “bondiola”) è un insaccato tipico della cucina veneta, dalla caratteristica forma sferica. Per tradizione si consuma nel giorno dell’Ascensione, cioè a maggio, ma, data la sua associazione con la lingua bollita e il cren, il radicchio e altre verdure tipiche e la sua somiglianza al cotechino, si consuma tranquillamente anche in autunno.

La provenienza è tipica della provincia di Rovigo, in specie il Basso Polesine. A Torrebelvicino (Vicenza) è anche prodotto DeCo a cui è dedicata una famosa sagra. Si cucina con una lunga bollitura (almeno quattro ore) a fuoco molto basso, sospesa in acqua senza toccare le pareti della pentola. Si serve poi tagliata a spicchi. Abbinabile a una purea di patate, con crauti o con verdure saltate al burro.

Ma il termine “bondola” in Veneto ha anche un altro significato. A Verona e provincia, e anche in quei paesi tra l’ovest e il sud della provincia di Vicenza, come Montebello, esso si riferisce sì a un insaccato, ma non allo stesso di Rovigo e Torrebelvicino, bensì alla mortadella. A Verona è tipica la festa Bondola Day che altro appunto non è che la sagra della mortadella. (t.d.b.)

